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Spor TFF'nin Arabistan kararını destekleyen Ali Koç sarı kırmızıların hedefinde!
Spor

TFF'nin Arabistan kararını destekleyen Ali Koç sarı kırmızıların hedefinde!

Yeniakit Publisher
2023-11-10 18:50:00 -

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finalinin Arabistan'da oynanması kararına ilişkin TFF'yi destekleyen ifadeler kullanınca hedef oldu.

TFF tarafından Arabistan'da oynanacağı açıklanan Süper Kupa finaliyle ilgili tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da oynanmasına ilişkin karara Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da itiraz etmiş ve iki ezeli takımın üyeleri de kupanın Türkiye'de oynanması çağrısında bulunmuştu.

Ali Koç ise kulübünün tepkisine karşın, TFF'ye destek veren ifadeler kullandı.

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Ali Koç, "Süper Kupa finali federasyonun kararıdır. Karara 4-5 yıllık bir proje olarak bakılmalıdır. Ama Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Yüksek Divan Kurulu'nda benzer bir irade ortaya kondu. 100. yıl hassasiyetini bir tarafa koyarsanız, federasyonun çabası da doğru bir karar" dedi.

Ali Koç bu açıklamasından sonra Galatasaray taraftarının hedefi haline geldi.
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