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TFF'nin 42. Başkanı Nihat Özdemir oldu

Seçimli Genel Kurulu'nda tek başına aday olan Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 42. Başkanı seçildi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:32
TFF'nin 42. Başkanı Nihat Özdemir oldu

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girdi. Özdemir, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrası TFF Başkanı seçildi.

TFF Başkan adayı Nihat Özdemir'in listesi şu şekilde;

Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacı Kerimoğlu, Nuri Akın, Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop

Yedek liste

Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.

Demirören ve Güreli dönemi ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

Genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasları görüşüldü. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için TFF Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:32
  1. TFF
  2. Futbol
  3. Nihat Özdemir
  4. Servet Yardımcı
  5. Mehmet Baykan
  6. Erdal Bahçıvan
  7. Erhan Kamışlı
  8. Yılmaz Büyükaydın
  9. Ali Düşmez
  10. Mustafa Çağlar
  11. İsmail Erdem
  12. Mustafa Hacı Kerimoğlu
  13. Nuri Akın
  14. Selim Soydan
  15. Hasan Akıncıoğlu
  16. Alkın Kalkavan
  17. Hamit Altıntop
  18. Yıldırım Demirören
  19. Türkiye Futbol Federasyonu
  20. Hüsnü Güreli

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar44 dk önce
    yazıklar olsun bari kadroyuda mezardan çkanlarla yaptınız. yani durmak yok şikeye devam. istanbul jırsızlarının hemoganyası devam edecek hakem mafyası devam edecek. ülke hızla eski günlere geri gidiyor. chp zihniyetinin kucağına koşarak. bunca yıldır yapılan emeklerin hepsi boşa gidecek.
  • Abdullah.Abdullah.47 dk önce
    "Yabancılar ligimizde kaliteyi yükseltti ama yabancı sınırı yine de gelmeli."Başımız sağolsun!
  • ferdiferdi50 dk önce
    devletin bütün yol kopru ihalesini alan ozdemir tff başkanı oldu işte bu ülkenin spor kültürünün resmi spor siyaset ic ice girmiş bu ülkede

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