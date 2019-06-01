TFF'nin 42. Başkanı Nihat Özdemir oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girdi. Özdemir, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonrası TFF Başkanı seçildi.

TFF Başkan adayı Nihat Özdemir'in listesi şu şekilde;

Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacı Kerimoğlu, Nuri Akın, Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop

Yedek liste

Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.

Demirören ve Güreli dönemi ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanları ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemiyle ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildi.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

Genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi bütçe tasarısı ile talimatı ve bütçe uygulama esasları görüşüldü. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için TFF Yönetim Kurulu'na yetki verildi.