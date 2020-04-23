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Spor

TFF'den Zafer Karagöz için başsağlığı mesajı

2020-04-23 14:22:15 -
TFF'den Zafer Karagöz için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Adanaspor'un yardımcı antrenörü Zafer Karagöz için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adanaspor antrenörü Bülent Zafer Karagöz'ün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Eski bir futbolcu olarak da Türk sporuna değerli hizmetlerde bulunan merhum Bülent Zafer Karagöz'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, Adanaspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

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