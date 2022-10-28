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Spor TFF'den yabancı hakem kararı!
Spor

TFF'den yabancı hakem kararı!

Bu sezon birçok kulübün hakem kararlarından şikayetçi olması Türkiye Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi. TFF ligde yabancı hakemlerin görev almasına sıcak bakıyor

Yeniakit Publisher
2022-10-28 16:03:00 -
TFF'den yabancı hakem kararı!

Bu sezon birçok kulübün hakem kararlarından şikayetçi olması Türkiye Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi. TFF ligde yabancı hakemlerin görev almasına sıcak bakıyor

Bu sezon Süper Lig'de oynanan iyi futboldan çok hakem kararları konuşuldu. Ligde birçok takımın hakem yönetimlerinden şikayetçi olması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, yıllardır kronikleşen kötü hakem yönetiminlerine son vermek için gelecek sezondan itibaren ligde yabancı hakemlerin görev alması gerektiği fikrinde buluştu.

Haber7.com'a göre; Yabancı hakem konusu bir süredir gündeminde olan TFF, son kararı Kulüpler Birliği'ne bırakacak.

Kulüpler Birliği'nde birçok kulübün bu fikre sıcak baktığı ve oy çokluğuyla teklifin kabul edileceği bildirildi.

Yabancı hakem konusunda kim ne dedi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sezon başında "Türkiye'de yabancı hakem uygulaması olabilir mi?" sorusunu, "Sözlerimi dikkatli olarak seçeceğim. Yunanistan ve Suudi Arabistan gibi farklı federasyonlar denedi. Olması gereken 20 elit hakem sayısından şu an 5-6 hakem eksik durumdayız. Belki bu sezon denenebilir." şeklinde yanıtladı.

 

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz sezon derbi maçlarını yabancı hakemlerin yönetmesini istedi. Çebi, "Yılda kaç tane derbi maç var? Saysan iki elin parmaklarını bile geçmiyor... Gelsin yabancı hakem yönetsin... En azından spekülasyonlardan, dedikodulardan kurtuluruz kardeşim. Yok o olsun, yok bu olsun, günlerce tartışıyoruz...” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Alanyaspor maçından sonra, "Getirin yabancı hakem, getirin yabanci görevli VAR'da görev alsın. Bu hakemlerle bu futbolun gideceği bir yer yok. Bu gemi batmış." dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise geçtiğimiz sezon Türk hakemlerinin yabancı hakemlerden daha yetenekli olduğunu söyleyrek, "Elbirliğiyle bir kaç yıl içinde hakemlik konusunda örnek gösterdiğimiz ülkelerinde önüne geçeğimizden şüphemiz yok. Eğer bu noktaya geldiysek futbol ailesi içerisinde bunun faturasını hakemlere kesmek, sadece TFF'ye kesmek, MHK'ye kesmek yapacağımız en büyük yanlış olur. Bunun içerisinde geçmişten günümüze kadar kulüp yöneticileri, antrenörlerimiz, bazı futbolcularımızın da olduğunu göz ardı ettiğimiz zaman bu tek taraflı bir bakış açısı olur. Hiçbir şekilde sonuca ulaşamayız." şeklinde konuşmuştu.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesini yabancı hakemin yöneteceği iddia edildi.

Kulislerdeki iddialara göre, iki kulübün beraber TFF'ye başvurarak derbiyi yabancı hakemin yönetmesi teklifinde bulunacağı ileri sürüldü.

 

 

 

 

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