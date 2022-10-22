TFF'den sürpriz Cüneyt Çakır kararı!

Türk hakem camiasının sembol isimlerinden biri olan 45 yaşındaki Cüneyt Çakır için veda organizasyonu planlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır'a jübile maçı yapmak için harekete geçti

A Milli Futbol Takımı'nın İskoçya ve Çekya ile yapacağı özel maçlardan birinde Cüneyt Çakır onurlandırılacak. Hatta TFF Başkanı Büyükekşi'nin hakemliği bırakan her isim için bundan sonra jübile yaptırmak istediği belirtildi.

CÜNEYT ÇAKIR: "KOŞA KOŞA GELİRİM"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin jubile isteğini duyan Cüneyt Çakır'ın "Gurur duyarım. Koşa koşa gelirim" dediği aktarıldı.

Kariyeri boyunca 635 maçta düdük çalan Çakır 2006'dan bu yana da FIFA hakemi olarak görev alıyordu.



