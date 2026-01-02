  • İSTANBUL
TFF'den Süper Kupa kararı!
Spor

TFF’den Süper Kupa kararı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
TFF’den Süper Kupa kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenleneceğini açıkladı.

Süper Kupa öncesinde ortak basın toplantısı düzenlenecek. TFF'den yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Trabzonspor ve Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının öncesinde ortak basın toplantıları düzenlenecektir." denildi.

Galatasaray ile Trabzonspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı, her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 4 Ocak Pazar günü saat 19.30'da Gaziantep Stadı'nda, Fenerbahçe ile Samsunspor'un karşılaşacağı yarı final maçının ortak basın toplantısı ise her iki takımın teknik direktörleri ve takım kaptanlarının katılımı ile 5 Ocak Pazartesi günü saat 18.15'te Yeni Adana Stadı'nda gerçekleştirilecek.

TFF'den Beşiktaş'a kötü haber
TFF'den Beşiktaş'a kötü haber

Spor

TFF'den Beşiktaş'a kötü haber

Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru!
Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru!

Spor

Trabzonspor'dan TFF'ye başvuru!

TFF, belirledi! İşte 2026'da FIFA kokartı takacak Türk hakemler
TFF, belirledi! İşte 2026'da FIFA kokartı takacak Türk hakemler

Spor

TFF, belirledi! İşte 2026'da FIFA kokartı takacak Türk hakemler

