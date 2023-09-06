  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF'den skandal: 2 Kulüp kupaya katılamadı
Spor

TFF'den skandal: 2 Kulüp kupaya katılamadı

Yeniakit Publisher
2023-09-06 19:23:00 -
TFF'den skandal: 2 Kulüp kupaya katılamadı

İddialara göre Türkiye Kupası kura çekiminde büyük skandal yaşandı. Mağdur olan takımlar TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.

Türkiye Kupası 1. tur kura çekimi bugün yapıldı. Kura çekiminde iddialara göre büyük bir skandal gerçekleşti.

Sports Digitale'in haberine göre TFF, takım sayısı fazla olduğu için kura çekerek Bingölspor ve Hakkarispor'u kupa dışında bırakma kararı aldı. Herhangi bir gerekçe belirtilmeyen bu karar için Bingölspor ve Hakkarispor kulüp yetkilileri, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23