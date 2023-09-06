TFF'den skandal: 2 Kulüp kupaya katılamadı

Türkiye Kupası 1. tur kura çekimi bugün yapıldı. Kura çekiminde iddialara göre büyük bir skandal gerçekleşti.

Sports Digitale'in haberine göre TFF, takım sayısı fazla olduğu için kura çekerek Bingölspor ve Hakkarispor'u kupa dışında bırakma kararı aldı. Herhangi bir gerekçe belirtilmeyen bu karar için Bingölspor ve Hakkarispor kulüp yetkilileri, TFF'ye itiraz başvurusunu yaptı.