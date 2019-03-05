TFF'den Şenol Güneş açıklaması

Şenol Güneş'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takım'da görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü'ne ve kendisine bugün bildirildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Teknik DirektörŞenol Güneş'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, BeşiktaşKulübü'ne ve kendisine bugün bildirildi.



Bilindiği üzere; Süper Lig'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir.



Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.