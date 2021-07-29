TFF'den orman projesi! Her sarı kart için 1, kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek
TFF ülkemizde çıkan orman yangınlarından sonra bir sosyal sorumluluk projesi hareketi başlattı. Bu sezon görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilecek.
Spor kamuoyu, ülkemizde çıkan orman yangınlarından sonra tek yürek oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu da (TFF) bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bir kesim sosyal medyada projenin kartlar üzerinden fidan dikilmesine tepki gösterse de duyarlı bir adım atılmasından dolayı alkışlayanlar da oldu.
Spor kulüpleri çıkan yangınlardan sonra paylaştıkları mesajlarda aynı duyguyu vurguladı.