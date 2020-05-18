  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Aile yapımıza konan bomba patlamadan...

Kadir gecesi

Günahsız bir kul olmayı hedefleyelim

Bir ayet... Bir hadis...

Hadislerle aile! Ailem için afiyet dilerim
için kalan
Spor

TFF'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:28:58 -
TFF'den Mustafa Cengiz'e "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) acil ameliyata alınan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in ameliyata alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Başkan Cengiz ve Galatasaray camiasına 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı