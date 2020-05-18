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Spor

TFF’den Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, hastaneye kaldıran ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 15:17:20 -
TFF’den Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, hastaneye kaldıran ve ameliyata alınan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı yayımladı.


TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’in ameliyata alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Mustafa Cengiz’in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, Başkan Cengiz ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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