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Spor

TFF'den Mesut Şen için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:48:30 -
TFF'den Mesut Şen için başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursasporlu eski milli futbolcu Mesut Şen'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yer alan mesajda, "A Milli Takımı'mızın eski oyuncularından Mesut Şen'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bursaspor'da uzun yıllar forma giyen ve yeşil-beyazlıların kaptanlığını yapan Mesut Şen, teknik direktör olarak da Türk futboluna değerli hizmetlerde bulundu. Merhum Mesut Şen'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Bursaspor ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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