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Spor

TFF'den liglerin başlamasına dair açıklama: Bizim için önemli olan...

TFF, liglerin 12 Haziran'da başlamasıyla ilgili kararın "şimdilik kaydıyla" alındığını, önceliğin sağlık olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 05:26:00 -
TFF'den liglerin başlamasına dair açıklama: Bizim için önemli olan...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, kamuoyunda liglerin başlama kararının tek taraflı alındığına ilişkin yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bu konuda kamuoyunda çıkan haberlerin art niyetle yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TFF'nin en önemli önceliği sağlıktır ve 12 Haziran kararı şimdilik kaydıyla ve UEFA'nın Avrupa kupaları takvimi nedeniyle alınmıştır. Kaldı ki müsabakalara dönüş için alternatifli 7 planımız olduğu defalarca kamuoyuna duyurulmuştur."

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