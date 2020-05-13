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Spor

TFF’den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişikliğe gidilğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 22:13:44 -
TFF’den Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişiklik

TFF Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı’nda değişikliğe gidilğini açıkladı.


TFF’den yapılan yazılı açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, 13.05.2020 tarihli toplantısında, Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında; Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatına Geçici Madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile eklenen Geçici Madde 7 ile uzatılan Finansal Rapor Gönderim tarihlerinin revize edilerek Talimatın EK XII / B. Finansal Raporların Gönderim Takvimlerinin 31 Mayıs 2020’dan 30 Haziran 2020’ye ve 30 Haziran 2020’den 31 Temmuz 2020 tarihi olarak uygulanmasına karar vermiştir" denildi.

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