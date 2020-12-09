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Spor TFF'den "ırkçılık" tepkisi
Spor

TFF'den "ırkçılık" tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 00:39:13 -
TFF'den "ırkçılık" tepkisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

TFF'nin "Irkçılığı şiddetle kınıyoruz" başlığıyla yaptığı açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir’in, PSG ile deplasmanda oynadığı mücadelenin 4. hakemi tarafından Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya olan ırkçılık söylemi, insanlık adına asla kabul edilemez bir suç ve utançtır." ifadeleri kullanıldı.

Olayın yaşandığı andan itibaren TFF Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın, Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve UEFA yetkilileri ile temasa geçtiği bildirildi.

Açıklamada, TFF'nin olayın takipçisi olacağı ve hakemin UEFA tarafından gerekli cezayı alacağı inancına sahip olunduğu belirtildi.

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