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Spor TFF'den iki takıma tebrik
Spor

TFF'den iki takıma tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da yoluna devam eden Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor için tebrik mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 23:08:00 -
TFF'den iki takıma tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da yoluna devam eden Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde Trabzonspor için yer alan mesajda, "UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek olan Trabzonspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor için yayımlanan mesajda ise, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi.

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