Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

TFF'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçına karar: Derbi...

TFF olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 57.dakikada kaldığı yerden seyircisiz devam etmesine karar verdi. Maçın tarihi 3 Mayıs olarak belirlendi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:39
TFF'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçına karar: Derbi...

Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili kararı vermek üzere bugün saat 13:30'da Riva'da toplanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıdan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı çıktı.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynana derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.

Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş daha sonra ayağa kalktı. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin devam etmesi tarafından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girdi. Siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekip de sahadan ayrıldı.

Karşılaşmada 3 kez sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyun durmuş ve 4. kez tekrarlanınca hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girme kararı aldı. Alınan karara göre mücadele tatil edildi.

GÜNEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Tribünden gelen madde sonrası başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

MAÇIN TARİHİ BELLİ OLDU

Derbi maçın 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Türkiye Kupası Finali de 9 Mayıs'ta oynanacak.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:39
  1. derbi
  2. fenerbahçe
  3. beşiktaş
  4. olaylı derbi
  5. tff

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moskova'da sürpriz zirve: Türkiye, İran, Rusya bir araya geliyor
    1. Moskova'da sürpriz zirve: Türkiye,..
    2. TFF'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçına..
    3. TFF kararı sonrası Beşiktaş, acil..
    4. İzmir'de havaların ısınmasıyla ortaya..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi:..
    6. Flaş açıklama! Rusya,İran ve Türkiye,..
    7. 'Burada yetişen okçular dünyanın en..
    8. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi..
    9. 2 milyon kişiye 3 gün için 306 TL..
    10. Karaman'da karantinadaki evlerin bazı..
    11. Esed zulmünden kaçan Doğu Guta'lı..
    12. HDP Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
    13. Recep Akdağ: AB'den göçmenler..
    14. Çocuklarda böbrek sağlığını korumanın..
    15. MHP'de aday adaylığı başvurusu yarın..
    16. Termometreler 39 dereceyi gösterdi
    17. Kahramanmaraş'ta otomobilde mahsur..
    18. FETÖ çakallığı! ‘Yarısı senden yarısı..
    19. Rusya'dan Suriye'de yeni adım
    20. Kamu Denetçiliği Kurumu taşeron işçiye..
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!