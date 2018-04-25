TFF'den Beşiktaş-Fenerbahçe maçına karar: Derbi...

Türkiye Futbol Federasyonu olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili kararı vermek üzere bugün saat 13:30'da Riva'da toplanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yaşanan saha olayları, tribünler ve koridorlardaki olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını verdi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan toplantıdan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı çıktı.

NELER OLMUŞTU?

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynana derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.

Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş daha sonra ayağa kalktı. Sarı-lacivertli taraftarların tepkisinin devam etmesi tarafından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girdi. Siyah-beyazlı futbolcular ile teknik ekip de sahadan ayrıldı.

Karşılaşmada 3 kez sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı oyun durmuş ve 4. kez tekrarlanınca hakem Mete Kalkavan ve yardımcıları içeri girme kararı aldı. Alınan karara göre mücadele tatil edildi.

GÜNEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Tribünden gelen madde sonrası başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

MAÇIN TARİHİ BELLİ OLDU

Derbi maçın 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak. Türkiye Kupası Finali de 9 Mayıs'ta oynanacak.