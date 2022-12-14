TFF'den akılalmaz adım! 24 ülke Türkiye'yi reddetti

Türk futbolundaki kaliteyi artırmak yerine hakem sorununa odaklanan yetkililerden her geçen gün akılalmaz adımlar geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Antalya'da düzenlenen Kış Semineri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'de ilk bölümde birkaç hata olsa da hakemlerin genel olarak başarılı bir performans gösterdiğini belirtti.

"Testleri yayınlayacağız"

Hakem seminerini çok önemsediklerini aktaran TFF Başkanı, "Hakemlerimiz burada gerek hakem danışmanımız Hugh Dallas gerekse VAR danışmanımız Pawel Gil'den çok önemli eğitimler alıyor. Dün Süper Lig hakemlerimiz koşularını yaptı. Hepsi de başarıyla bu koşuları tamamladı. Önümüzdeki günlerde de bu testleri şeffaf olarak TFF'nin internet sitesine yükleyeceğiz. İsteyen herkes hakemlerin koşularını izleyebilir." diye konuştu.

"Hakem atamalarını kulüp başkanlarıyla yapacağız"

Büyükekşi, Süper Lig'de 15. haftanın hakem atamalarını kulüp başkanlarının önünde algoritma ile yapacaklarını belirterek, "Hakemlikle ilgili iki konumuz var. Bunlardan bir tanesi özellikle sahada görev yapan hakemlerimiz. Genelde başarılı bir performans gösterdiler. Ancak bazı maçlarda da hatalar yaşandı. Eğitim ve tecrübe çok önemli. Hakem atamalarını bu zamana kadar bir algoritma sistemiyle yaptık. 21 Aralık'ta tüm Süper Lig kulüp başkanlarımız gelecek ve onlarla maçların hakem atamasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, hakemlerin eğitimi için akademi kuracaklarını vurgulayarak, "Hakemlerimizi eğiterek mükemmel hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

TFF Başkanı Büyükekşi, Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen'in hem sahada hem de VAR olarak görev yapacağını söyledi.

Yabancı hakem isteği olumsuz sonuçlandı

Merkez Hakem Kurulu’nun elinde 12 VAR hakemi bulunuyor. TFF, bu sayıyı 16’ya çıkarmak istiyor. Ancak federasyon yetkililerinin, VAR hakemi transferi için 24 ülkeyle yaptığı görüşmelerden yine olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

Yabancı VAR için görüştükleri federasyonlardan olumlu yanıt alamadıklarını AA'ya dile getiren Büyükekşi, "VAR hakemliği konusunda yabancı hakem getirebileceğimizi söylemiştik. Bu konuda maalesef olumlu, yeterli derecede somut bir cevap alamadık. Bu yüzden başka aksiyonlar planlıyoruz. Bunlardan bir tanesi aramıza birkaç yeni VAR hakeminin katılması. Bunun dışında UEFA'da görev yapan hakemlerimiz var. Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen, yurt dışında daha çok VAR hakemliği görevi alıyor. Onları da VAR hakemliği kadrosuna almayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.