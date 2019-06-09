TFF'den Adil Gevrek'e tebrik



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yeni Malatyaspor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Adil Gevrek'i tebrik etti. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün bugün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Sayın Adil Gevrek ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.