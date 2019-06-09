TFF'den Adil Gevrek'e tebrik

TFF'den Adil Gevrek'e tebrik09 Haziran 2019 Pazar 15:51
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yeni Malatyaspor Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Adil Gevrek'i tebrik etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün bugün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa tekrar seçilen Sayın Adil Gevrek ve yönetim kurulunu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.
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