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Spor TFF, Zorbay Küçük ile ilgili kararını verdi
Spor

TFF, Zorbay Küçük ile ilgili kararını verdi

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası ortaya atılan iddialar 90 dakikanın önüne geçti. Galatasaray cephesinin açıklamaları ve iddialarının ardından inceleme başlatan TFF, hakem Zorbay Küçük hakkındaki kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 11:54:00 -
TFF, Zorbay Küçük ile ilgili kararını verdi

Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası ortaya atılan iddialar 90 dakikanın önüne geçti. Galatasaray cephesinin açıklamaları ve iddialarının ardından inceleme başlatan TFF, hakem Zorbay Küçük hakkındaki kararını verdi.

Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK), hakem Zorbay Küçük’ün maç performansından memnun kaldığı, ancak antrenör Necati Ateş ve Arda Turan ile yaşadığı diyaloglar nedeniyle eleştirdiği ortaya çıktı. Küçük’ün, karşılıklı konuşmalar nedeniyle iki hafta dinlendirileceği öğrenildi.

'GO LAN' DEĞİL 'GO AWAY'

Galatasaray’ın büyük hassasiyet gösterdiği “Go lan” konusunda da hakemden ek rapor istendi. Zorbay Küçük’ün, burada “Go lan” demediğini söylediği, “go away (Git buradan)” diyerek futbolcuları uzaklaştırmaya çalıştığı dile getirildi.

'BANA DA MI KRAMPON FIRLATACAKSIN'

Soyunma odası koridorlarında, Arda Turan ile yaşanan diyalog da temsilci raporlarına yansırken, Galatasaraylı futbolcunun, “Gör bak basın toplantısında seni ne yapacağız” ifadesi kullandığı, bunun üzerine de Küçük’ün, “Bana da mı krampon fırlatacaksın?” dediği belirtildi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nun göreve geldiği haftadan itibaren VAR kayıtlarını dinlediği ve bunun rutin bir uygulama olduğu belirtildi. 

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