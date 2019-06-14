TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulunda Servet Yardımcı 1. Başkan Vekili olurken, Selim Soydan A Milli Takım sorumluluğuna getirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva'da gerçekleştirilen ilk toplantının ardından Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu: Servet Yardımcı: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu Mehmet Baykan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Erhan Kamışlı: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu Erdal Bahçıvan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu Yılmaz Büyükaydın: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu Hamit Altıntop: İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Mustafa Çağlar: Organizasyonlar Sorumlusu Hasan Y. Akıncıoğlu: Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Onur Alkın Kalkavan: Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye İsmail Erdem: Engelli Federasyonları Sorumlusu Nuri Akın: Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu Mustafa Hacıkerimoğlu: E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu Selim Soydan: A Milli Takım sorumlusu

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