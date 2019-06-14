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TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulunda Servet Yardımcı 1. Başkan Vekili olurken, Selim Soydan A Milli Takım sorumluluğuna getirildi

14 Haziran 2019 Cuma 19:54
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva'da gerçekleştirilen ilk toplantının ardından Nihat Özdemir başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oldu:

Servet Yardımcı: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu

Mehmet Baykan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu

Erhan Kamışlı: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu

Erdal Bahçıvan: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu

Yılmaz Büyükaydın: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu

Ali Düşmez: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu

Hamit Altıntop: İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu

Mustafa Çağlar: Organizasyonlar Sorumlusu

Hasan Y. Akıncıoğlu: Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu

Onur Alkın Kalkavan: Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye

İsmail Erdem: Engelli Federasyonları Sorumlusu

Nuri Akın: Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu

Mustafa Hacıkerimoğlu: E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu

Selim Soydan: A Milli Takım sorumlusu

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:54
  1. Futbol
  2. Nihat Özdemir
  3. SÜPERLİG
  4. TFF

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