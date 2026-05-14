  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediyede skandallar bitmiyor! Bozuk yollar sürücülerin kabusu oldu İkiyüzlü Batı'nın samimiyet sınavı! İşgalci İsrail bu kez Hristiyan köyünü hedef aldı! İngiltere’de casusluk soruşturması! Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City adım adım Premier Lig'e ÖSYM duyurdu! EKPSS sonuçları belli oldu Soygunun bir bu şekli eksikti! CHP’li belediyede kriptolu vurgun Sürpriz şekilde anlaşmışlardı... Trump'tan Xi Jinping'e davet İBB’nin borcu 261 Milyar TL! AK Partili Yılmaz CHP yönetiminin ipliğini böyle pazara çıkardı! MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi Bakan Işıkhan’dan ‘Dünya gıptayla bakıyor’ mesajı: Hastanede rehin bırakan sistemden bugünlere! Çin'in Körfez'deki ülkelere silah sattığı iddia edildi El sıkıştı el altından silah sattı
Gündem Türk dünyasında yapay zeka hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da Alem.AI merkezini inceledi!
Gündem

Türk dünyasında yapay zeka hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da Alem.AI merkezini inceledi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Türk dünyasında yapay zeka hamlesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da Alem.AI merkezini inceledi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte yapay zeka alanında bölgenin parlayan yıldızı olan Alem.AI Yapay Zeka Merkezi’ne çıkarma yaptı. Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi için ülkede bulunan Erdoğan, iki ülke arasındaki teknolojik iş birliğini güçlendirecek adımları yerinde inceledi. Kazak mevkidaşı Tokayev ile merkezi gezen Erdoğan, yürütülen projeler hakkında detaylı bilgi alırken, Türkiye için özel olarak hazırlanan yapay zeka videosunu büyük bir ilgiyle takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak için Kazakistan'da bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nun ardından Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, kendisine eşlik eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve diğer yetkililerden merkeze ilişkin bilgi aldı, ekranlara yansıtılan Türkiye ile ilgili hazırlanan videoyu izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.

 

Türk Dünyası Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan Kazakistan ile anlaşmaları imzaladı
Türk Dünyası Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan Kazakistan ile anlaşmaları imzaladı

Gündem

Türk Dünyası Yüzyılı başlıyor! Başkan Erdoğan Kazakistan ile anlaşmaları imzaladı

Erdoğan, Doğu-Batı Orta Koridoru’na dikkat çekti: Önemi her geçen gün artıyor
Erdoğan, Doğu-Batı Orta Koridoru’na dikkat çekti: Önemi her geçen gün artıyor

Gündem

Erdoğan, Doğu-Batı Orta Koridoru’na dikkat çekti: Önemi her geçen gün artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacılar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacılar Günü mesajı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacılar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23