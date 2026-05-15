Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar
Malezya’daki lüks tarım çiftlikleri, klasik müzik dinletilip her gün masaj yapılarak büyütülen kavunlarla meyve yetiştiriciliğinde sınırları zorladı. Güneşten yanmasın diye her birine özel küçük şapkalar takılan bu lüks meyveler, fırçalarla yapılan masaj sayesinde ideal şeker oranına ve kusursuz kabuk desenine kavuşuyor. Tanesi 2 bin TL’den alıcı bulan bu özel kavunlar, koleksiyoncular ve lüks restoranlar için birer sanat eseri titizliğiyle hazırlanıyor.