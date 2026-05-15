  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Altında rüzgar terse döndü! Acun Ilıcalı’yı şaşkına çeviren “casusluk” skandalı: Gizli gizli kaydetmiş Yaparsa AK Parti yapar! Su faturalarında yüzde 35 indirime gidildi 'Zarar ediyor' denilip hedef gösterilen Togg'dan bomba haber geldi Türkiye’de peynir ekmek gibi gidiyordu! Tarihin en çok satan otomobili son defa üretilecek Avrupa’dan Ankara’ya tam not! 40 dev anlaşma birden imzalandı: “Kilit aktör Türkiye” Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar Rumları Mavi Vatan Kanunu korkusu sardı! Hristodulidis’ten haddini aşan “Türkiye” çıkışı MİT temasa geçti: 10 gün içinde dananın kuyruğu kopacak Dünyayı sallayan “Türkiye” itirafı: Harika bir ortak edindik, spekülasyonu bırakın
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar

Malezya’daki lüks tarım çiftlikleri, klasik müzik dinletilip her gün masaj yapılarak büyütülen kavunlarla meyve yetiştiriciliğinde sınırları zorladı. Güneşten yanmasın diye her birine özel küçük şapkalar takılan bu lüks meyveler, fırçalarla yapılan masaj sayesinde ideal şeker oranına ve kusursuz kabuk desenine kavuşuyor. Tanesi 2 bin TL’den alıcı bulan bu özel kavunlar, koleksiyoncular ve lüks restoranlar için birer sanat eseri titizliğiyle hazırlanıyor.

#1
Foto - Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar

Malezya'daki lüks tarım çiftlikleri, meyve yetiştiriciliğinde çıtayı arşa çıkardı. Japonya'nın efsanevi "Yubari" kavunlarından ilham alan Malezyalı üreticiler, kavunlarını klasik müzik ve düzenli masajla büyütmeye başladı. Peki, bir meyve neden bu kadar şımartılır.

#2
Foto - Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar

Malezya’nın Putrajaya bölgesindeki seralarda yürürken karşınıza çıkan manzara oldukça şaşırtıcı. Çiftçiler, kavunlara sadece su ve gübre vermiyor; onlara adeta birer "bebek" gibi bakıyorlar.

#3
Foto - Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar

Seralarda gün boyu klasik müzik çalıyor. Üreticilere göre müzik, meyvelerin metabolizmasını hızlandırıyor ve hücre yapısını daha düzenli hale getiriyor. Her bir kavun, her gün yumuşak fırçalarla veya ipek eldivenlerle tek tek masajdan geçiyor.

#4
Foto - Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar

Bu bir şov değil, arkasında ciddi bir amaç var. "Ağ oluşturma" (netting) adı verilen süreçte, kavunun dış kabuğundaki çizgilerin ne kadar simetrik ve belirgin olduğu onun kalitesini (ve fiyatını) belirliyor. Masajın, meyvedeki şeker oranını (Brix değeri) merkeze doğru dengeli dağıttığına inanılıyor.

#5
Foto - Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar

Ayrıca üreticilere göre fiziksel temas, kabuğun daha estetik ve "lüks" görünmesini sağlıyor. Bitkiye dokunmak, büyüme hormonlarını uyararak daha dayanıklı meyveler oluşmasını destekliyor.

#6
Foto - Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar

Bu yöntemle yetişen kavunlar, sıradan market raflarına değil; özel tasarım kutularda koleksiyonculara ve lüks restoranlara gidiyor.

#7
Foto - Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar

Bir meyvenin bu kadar ilgi görmesi, onu sadece bir besin olmaktan çıkarıp bir "sanat eserine" dönüştürüyor. Bu kavunlar güneşten yanmasın diye her birine özel küçük şapkalar giydiriliyor. Kendi tarzlarıyla yetiştirdikleri kavunları çitçiler 2 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuyor.

#8
Foto - Bu meyveyi klasik müzik dinletip masaj yaparak yetiştiriyorlar: Şapka takıp 2 bin TL’ye peynir ekmek gibi satıyorlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu
Gündem

CHP'li belediyede zimmet ve kripto skandalı patladı! Özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü oda bulundu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, CHP’li Tepebaşı Belediyesi’ne düzenlenen dev operasyonda ar..
Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!
Gündem

Altın rafinerisinde dev vurgun! Devleti milyonlarca dolar dolandırmışlar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve bağlantılı şirketlerin, paravan yapılar kurarak devleti milyonlarca ..
Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi
Gündem

Resmen sömürüyorlarmış! Yasa dışı altın madenciliği yapan yaklaşık 200 şirket tespit edildi

Kamerun Maden, Sanayi ve Teknolojik Gelişim Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Adamaoua bölgesinde yaptığı saha denetimlerinde tam anlamıyla bir..
İzmir'de CHP belediyeciliği sınıfta kaldı! Hizmet değil eziyet üretiyorlar!
Sosyal Medya

İzmir'de CHP belediyeciliği sınıfta kaldı! Hizmet değil eziyet üretiyorlar!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "hizmet yapıyoruz" maskesi altında yürüttüğü göz boyama çalışmaları, vatandaşları canından bezdirdi...
İç ısıtan hikaye: Kâbe imamını şaşkına çeviren çocuk
İSLAM

İç ısıtan hikaye: Kâbe imamını şaşkına çeviren çocuk

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Kâbe imamı ile küçük bir çocuk arasında geç..
Soykırımcı Mladiç'e tahliye çıkmadı
Dünya

Soykırımcı Mladiç'e tahliye çıkmadı

Srebrenitsa soykırımından hüküm giyen eski Bosnalı Sırp General Ratko Mladiç’in, sağlık durumunu gerekçe göstererek yaptığı geçici tahliye b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23