'Anne var ANA var'

'Toplumu doğuran, yetiştiren, hayata hazırlayan anadır. Analar bizim toplumumuzda oldukça kutsal insanlardır.' Mustafa Süs Haber Vakti'nde yazdı...

Çocuğunu yetiştirirken Allah korkusunu aşılayan da anadır onu bir birey gibi yetiştirmeye çalışıp egosunu besleyen de anadır.

Çocuğunun ayağının birini geçmişe sabitleyip günümüze hazırlayan da anadır, geçmişle bağını koparıp onu köksüz bırakan da anadır.

Büyükbaba ve büyük ananın ferasetini çocuğuna gösteren de anadır, onları kullanıp çocuğuyla ilgilenmeyen de anadır.

Çocuğunun yanında kitap okuyup onu okumaya alıştıran da anadır, aman benden uzak dursun kafamı dinleyip rahatlıkla reels kaydırayım da neyle ilgilenirse ilgilensin deyip çocuğunun eline telefonu verip onu hayattan, hayatın gerçeklerinden koparan da anadır. Çocuğuna özel hocalar tutup onu yarış atı gibi sınavlara hazırlayan, hazırlarken de odasında onu tecrit eden ve ona dünya yüzü göstermeyen de anadır, dünya bir çocuğu tecrit edecek kadar uzun değil deyip onu yanında hayata hazırlayan da anadır.

Çocuğuna okul seçerken “aman vatana millete faydalı olsun, Allah korkusunu bilerek ve ahirete inanacak şekilde bir hayat yaşasın” düşüncesiyle okul seçen de anadır; aman sınavlarda başarılı okullarda okusun gereksiz bilgilerle kafası karışmasın deyip dini bilgileri gereksiz bilgiler tesmiye ederek asi bir evlat yetiştirmeye çalışan da anadır.

Çocuğuna genleri bozulmuş yiyecekleri “bir kereden bir şey olmaz” mantığıyla yedirip sonra önünü alamayan da anadır, onu temel gıdalarla besleyip zihnini de bedenini de ruhunu da diri tutan da anadır.

Kendi evinde savurgan olmayıp israfa kaçmadan bir hayat yaşayarak çocuğuna rol model olan da anadır; sürekli kargocuyla çocuğunu muhatap eden ve har vurup harman savurarak israfı çocuğunun gözünde sıradanlaştıran da anadır.

Kendi isteklerinde doyumsuzluğun her türlü çeşidini yaşayıp doyumsuz çocuk yetiştiren de anadır, itidalli davranıp gereksiz olanları istemeyen bir çocuk yetiştiren de anadır.

Eskiyeni yenisiyle değiştirmek varken neden onarma yoluna gideyim deyip savurganlığın her çeşidine kucak açıp çocuğunu da o yönde yetiştiren de anadır; onarmayı, tamir etmeyi öğretip kanaatkâr çocuk yetiştiren de anadır.

Çocuğunu babasına saygılı ve itaatkâr yetiştiren de anadır, çocuğunun babasıyla ve babasının ailesiyle bağını koparmak için her yolu deneyen de andır.

Bolluğun kalıcı olamayabileceğini “dünyanın binbir türlü halinin” olabileceğini çocuklarına anlatan da anadır; o güzel günler devam edecekmiş gibi davranıp hazıra dayanmayan dağın altında çocuğunu bırakan da anadır.

Dünyayı sosyal medyadan ibaret zannedip sürekli sosyal medyayı hayatının merkezine alıp çocuğuna da bunu aşılayan da anadır; çocuğunun yanında sosyal medyaya asla meyletmeyip çocuğunu koruma altına alan da anadır.

Sosyal medyadaki ışıltılı hayatlara imrenip evdeki huzuru bozarak huzursuz çocuk yetiştiren de anadır; o şaşalı hayatı zihnine ve evine sokmayıp çocuğunu gerçek dünyadaki hayata hazırlayan da anadır.

Peki, baba kimdir?

Eşini çocuğunu her türlü kötülüklerden koruyan, onlara kol kanat geren, onların karnını da ruhunu da doyuran, eşi analık yaparken ona daima destek olan, çocuğuna gerçek anlamda babalık yapandır. Tek bunlar mı? Hayır tabii ki…

bu yazının konusu anadır!

Ana yârdır, yârandır…

Çocuklarını sadece dünyaya değil cennete de hazırlayandır…