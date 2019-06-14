TFF Yönetim Kurulu görev dağılımı yaptı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün Riva’da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun bugün Riva’da yapılan ilk toplantısında görev dağılımı belirlendi.

Nihat Özdemir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:



Servet Yardımcı - 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu

Mehmet Baykan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu

Erhan Kamışlı - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Kulüp Lisans İşleri Sorumlusu

Erdal Bahçıvan - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Yeni Projeler Sorumlusu

Yılmaz Büyükaydın - Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, 1. Lig-2. Lig-3. Lig Kulüpleri Sorumlusu

Ali Düşmez - İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Sorumlusu

Hamit Altıntop - İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu

Mustafa Çağlar - Organizasyonlar Sorumlusu

Hasan Y.Akıncıoğlu - Süper Lig Kulüpleri ve Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu

Onur Alkın Kalkavan - Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üye

İsmail Erdem - Engelli Federasyonları Sorumlusu

Nuri Akın - Tesisler ve Yatırımlar Sorumlusu

Mustafa Hacıkerimoğlu - E-Bilet ve Futbol Menajerleri Değerlendirme Komisyonu Sorumlusu

Selim Soydan- A Milli Takım Sorumlusu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.