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TFF, Türkiye Kupası finali için karar değişikliği

Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak final maçında iki takım için 250'şer kişilik seyirci kontenjanı ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:05:00 - 2021-05-17 12:08:25
TFF, Türkiye Kupası finali için karar değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce stat kapasitesinin 3'te 1 oranında seyirci alınacağını açıkladığı, Ziraat Türkiye Kupası final maçı için kararını değiştirdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır.

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