TFF, Türkiye Kupası finali için karar değişikliği
Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın yapılacak final maçında iki takım için 250'şer kişilik seyirci kontenjanı ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce stat kapasitesinin 3'te 1 oranında seyirci alınacağını açıkladığı, Ziraat Türkiye Kupası final maçı için kararını değiştirdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır.