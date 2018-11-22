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TFF Tahkim Kurulu kararları sonrası Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun kararları sonrası Galatasaray'dan açıklama gecikmedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 20:27
TFF Tahkim Kurulu kararları sonrası Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama

Galatasaray Kulübü, TFF Tahkim Kurulu'nun Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye, Donk ve Rodrigues'in cezalarını onamasının ardından bir açıklama yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde 'Şaşırmadık' başlığıyla yer alan açıklama şu şekilde:

Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen’den bu yana, “Türk olmayan takımları yenmek” düsturunu bihakkın yerine getiren sporcularımız, onurlu mücadelelerinde en büyük gücü, sarı/kırmızıya gönül verenlerden almıştır.

 Galatasaray Camiası, her zaman, her durumda, eli kalbinde, gözü sahada, başı dik, takımıyla bir bütündür.

“Bir his takımıdır.

Renklerine aşıktır.

Galatasaray feragat ve fedakarlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır!

Şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez…”

Ey Galatasaraylı,

gün, bir kez daha, bir olduğumuzu göstermenin gerektiği gündür.

Herkes bilir ki, yel, kayadan toz alır!

Biz kazanacağız!

Çünkü biz Galatasarayız!

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:27
  1. Galatasaray
  2. Tahkim Kurulu
  3. Ali Sami Yen
  4. Mustafa Cengiz
  5. Fatih Terim
  6. Hasan Şaş
  7. Ndiaye
  8. Donk ve Rodrigues

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