  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF Tahkim Kurulu kararları
Spor

TFF Tahkim Kurulu kararları

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:30:40 -
TFF Tahkim Kurulu kararları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Denizlispor Kulübü yöneticileri Kaan Şanlıkan ile Ozan Katrancı'nın cezalarını indirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Denizlispor Kulübü yöneticilerinden Kaan Şanlıkan'a verilen 30 gün hak mahrumiyeti cezasını 15 güne indirirken, 35 bin lira para cezasını da 17 bin 500 liraya düşürdü.

Kurul, Ozan Katrancı'nın 30 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezasını da aynı şekilde değiştirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...
Dünya

Azerbaycan Ordusu SİHA ile vurdu! İsrail yapımı drone...

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan'a ait bir top mevzisini yok ettiği anlarda ortaya çıkan bir görüntü olay oldu.
Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı
Medya

Azerin'den canlı yayında ayar! Ahmet Hakan ne yapacağını şaşırdı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına görüntülü olarak bağlanan sanatçı Azerin, programda kendisi için yazılan alt ya..
Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu
Dünya

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, askeri yardım taşıyan Ermeni konvoyu yerle bir edildi.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay