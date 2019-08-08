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TFF Süper Kupa maçının ardından

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin:- "Bu kupayı hocamıza armağan ediyoruz"- Sarı-kırmızılı futbolcular ve cezalı olduğu için takımının başında yer alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sürpriz bir şekilde basın toplantısı odasına girerek kazandıkları kupanın sevincini yaşadı

08 Ağustos 2019 Perşembe 01:30
TFF Süper Kupa maçının ardından

ANKARA (AA) - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, kazandıkları kupayı sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e armağan ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, cezalı olduğu için takımın başında sahaya çıkamayan teknik direktör Fatih Terim'in yerine yardımcı antrenör Levent Şahin katıldı. Toplantıda ayrıca Galatasaraylı futbolcular Jimmy Durmaz ve Marcao da konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kaptan Selçuk Şahin ve diğer futbolcular, basın toplantısı sırasında sürpriz yaptı. Terim ve futbolcular, basın toplantısı odasına girerek kazandıkları kupanın sevincini yaşadı. Terim, toplantıyı basın mensuplarıyla izledi.

Yardımcı antrenör Levent Şahin, yaptığı konuşmada, "Bugün bizimle olmasa bile her zaman desteğini hissettiğimiz, bizim için çok farklı bir yeri olan değerli hocamız Fatih Terim'e kupayı arkadaşlarla beraber armağan etmek istedik. Bunun mutluluğunu yaşadık. Verdiğiniz desteklerden, güvenden ve sizi yanımızda hissetmekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bunu sezon içerisinde devam edecek kupalar için başlangıç olarak düşünüyoruz. Bu kupayı hocamıza armağan ediyoruz. Hocamız sadece fiziki olarak sahada değildi, ruhen ve kalben hissettik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Jimmy Durmaz ise "Burayı gelirken hedefimiz kupayı kazanmaktı. 90 dakika boyunca bunun için mücadele ettik. Hedefimize ulaştığımız için mutluyuz ancak geliştirmemiz gerekenler de var. Takıma alıştım. Adaptasyon sürecini çok hızlı geçirdim. Kaliteli takımda oynayınca çabuk adapte oluyorsunuz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Marcao da "Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Zorlu bir lig ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi bizi bekliyor. Maçın içerisinde geliştirmemiz gerekenler vardı. Onlara da odaklanarak lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 01:30
  1. Akhisarspor
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Levent Şahin
  5. TFF Süper Kupa

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