TFF Süper Kupa 2020 maçı ne zaman saat kaçta nerede oynanacak?

Son dakika haberi: TFF'den yapılan açıklamayla Medipol Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Kupa müsabakasının yeri ve tarihi resmen belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 20.45 olarak belirlendiği duyuruldu. 27 Ocak Çarşamba günü saat 21.45'te Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa 2020 Finali A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.