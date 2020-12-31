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Spor TFF Süper Kupa 2020 maçı ne zaman saat kaçta nerede oynanacak?
Spor

TFF Süper Kupa 2020 maçı ne zaman saat kaçta nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu TFF Süper Kupa 2020 maçı için son dakika açıklamasında bulundu. Buna göre, 2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor’un oynayacağı TFF Süper Kupa 2020 maçının zamanını ve saatini belirledi. Peki TFF Süper Kupa 2020 maçı ne zaman saat kaçta nerede oynanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:27:00 - 2020-12-31 11:28:24
TFF Süper Kupa 2020 maçı ne zaman saat kaçta nerede oynanacak?

Son dakika haberi: TFF'den yapılan açıklamayla Medipol Başakşehir ve Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Kupa müsabakasının yeri ve tarihi resmen belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 20.45 olarak belirlendiği duyuruldu. 27 Ocak Çarşamba günü saat 21.45'te Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa 2020 Finali A Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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