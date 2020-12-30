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Spor TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Spor

TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:59:48 -
TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'un karşılaşacağı TFF Süper Kupa 2020 maçı, 27 Ocak'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun, karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 27 Ocak Çarşamba günü oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saatinin 20.45 olarak belirlendiği duyuruldu.


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