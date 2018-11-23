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"TFF son dakika golü attı"

- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner:"(Beşiktaş maçının Kayseri'ye alınması) Maça 1 gün kala bu şekilde karar alınması, bize manidar geldi"- "Taraftarların biletleri orada geçerli olacak"

23 Kasım 2018 Cuma 14:35
"TFF son dakika golü attı"


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecekleri maçın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Kayseri'ye alınmasını yanlış bulduklarını söyledi.

Müsabakanın oynanacağı stadın ve şehrin değiştirilmesiyle ilgili AA muhabirine konuşan Yiğiner, "Son dakikada bir gol yedik." ifadelerini kullandı.

Tüm hazırlıklarını, maçın Osmanlı Stadı'nda oynanacağı planına göre yaptıklarını aktaran Yiğiner, "TFF'nin son dakikada, stadı incelemesi sonrasında olumsuz rapor vermesine sitem ettik. Bunu manidar bulduk. Maça 1 gün kala bu şekilde karar alınması, bize manidar geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Yiğiner, kararın 3 gün önce de alınabileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Alternatif olarak Kayseri'deki stat var. Biz oynamak istiyoruz. Ankara'da son dönemde ne kar, ne yağmur yağdı, ne de tipi vardı. Biletleri bastırmadan önce bu karar alınmış olsaydı, taraftarlarımız mağdur olmazdı. Biz biletleri satışa çıkardık, ertesi gün tükendi. Şehir havaya girdi. Son dakikada bir gol yedik. TFF son dakika golü attı. Her şeye rağmen Kayseri'ye gideceğiz. İnşallah futbolumuzu oynayıp, kazanırız. Bu zamanlama, kulübümüzü zor durumda bıraktı. Taraftarların mağduriyetini engelleyeceğiz. Taraftarların biletleri orada geçerli olacak."

Beşiktaş ile fair play çerçevesinde bir maç yapmak istediklerini anlatan Yiğiner, "Beşiktaş Kulübü ve taraftarlarıyla bir husumetimiz olamaz. Birlik ve beraberlik içinde maçımızı izleyelim. Futbolun kardeşlik ruhundan yararlanalım. Sadece futbolu konuşalım. Futbolun değerini artıralım. Geçmişteki husumetleri bir kenara bırakalım." şeklinde konuştu.

TFF, müsabakanın oynanması planlanan Osmanlı Stadı'nda saha zemininin, sporcu sağlığını riske edecek durumda olduğu gerekçesiyle, yarınki MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'na alındığını duyurmuştu.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:35
  1. Başkan Mehmet Yiğiner
  2. Beşiktaş
  3. kayseri
  4. MKE Ankaragücü
  5. yenikent stadı

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  • perkayyperkayy8 dk önce
    federasyon başkanı beşiktaşlı o ne derse o olur. ankaragücüne yazık oldu.
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