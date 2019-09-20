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TFF şoke eden kararı duyurdu! 8 kulübe puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptığı değerlendirmeye göre, gerekli prosedürleri yerine getirmeyen 8 kulübe puan silme cezası verdi.

20 Eylül 2019 Cuma 22:55
TFF şoke eden kararı duyurdu! 8 kulübe puan silme cezası

TFF, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerini gerçekleştirdikten sonra 8 kulübe puan silme cezası verdi.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Süper Lig'den; Antalyaspor A.Ş. , Denizlispor, Gençlerbirliği, Kayserispor, MKE Ankaragücü, TFF 1.Lig'den; Adanaspor A.Ş., Altay, Balıkesirspor, Büyükşehir Belediye Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Erzurumspor, TFF 2.Lig'den; Ankara Demirspor, Bandırmaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Eyüpspor, İnegölspor, Pendikspor, Sancaktepe Futbol Kulübü AŞ., Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, ve Zonguldak Kömür Spor A.Ş., kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Alt lig ekiplerine puan silme cezası

Kurul bu toplantıda ayrıca, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan;

TFF 1.Lig'den; Bursaspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor Futbol Kulübü, TFF 2.Lig'den; Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor, Sakaryaspor A.Ş, Şanlıurfaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine 3'er puan silme cezası verdi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 22:55
  1. Karabük
  2. Zonguldak
  3. Uşak
  4. Şanlıurfa
  5. Sivas
  6. Sakarya
  7. Kayseri
  8. Eskişehir
  9. Erzurum
  10. Elazığ
  11. Denizli
  12. Bursa
  13. Bolu
  14. Balıkesir
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adana
  18. TFF
  19. puan silme cezası

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  • AsiAsi49 dk önce
    Bu ülkenin her kurumunun gücü güçsüzlere yetiyor.

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