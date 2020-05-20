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Spor

TFF Sağlık Kurulu, takımların doktorlarıyla toplantı yapacak

Yeniakit Publisher
2020-05-20 14:43:33 -
TFF Sağlık Kurulu, takımların doktorlarıyla toplantı yapacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin, kulüplerin takım doktorlarıyla video konferans yöntemiyle bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer tarafından 23 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Süper Lig takım doktorları, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de TFF 1. Lig takım doktorları ile gerçekleştirilecek toplantılarda, öneri protokolünde yer alan düzenlemeler hakkında bilgilendirme yapılacak.

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