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TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı

- Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı- Başkan adaylığı için Nihat Özdemir ve Ayhan Sağaltıcı'nın gerekli koşulları yerine getirdiği açıklandı

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:46
TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı


ANKARA (AA) - Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı.

JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda 215 delegenin imzasıyla çoğunluk sağlandı.

Genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.

Baykan, başkan adaylığı için Nihat Özdemir ve Ayhan Sağaltıcı'nın gerekli koşulları yerine getirdiğini ifade etti.

TFF başkan adaylığı için Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı başvuruda bulunmuştu.

Genel kurulda TFF'nin yeni başkanı seçilecek, yönetim ve denetleme kurullarının 1 Haziran 2018-31 Mayıs 2019 dönemindeki hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası görüşülecek.

Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta TFF Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Başkanlık görevini genel kurula kadar vekaleten Hüsnü Güreli yürütmüştü.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:46
  1. Hüsnü Güreli
  2. Nihat Özdemir
  3. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu
  4. Türkiye Futbol Federasyonu

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