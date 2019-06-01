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TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu

- TFF Başkanı Hüsnü Güreli:"Ali Koç başkanımın söylediği 80 milyon dolarlık hikaye. Çok yanlış çok gereksiz bir biçimde dillere pelesenk oldu"- "Burada federasyonun uğratıldığı bir zarar yoktur. Bu konuda yapılan eleştiriler son derece yanlıştır, son derece mesnetsizdir. Bilgi edinmeden yapılmış bir şey"

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:01
TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu


ANKARA (AA) -Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un eleştirilerinin yanlış ve mesnetsiz olduğunu savundu.

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan ve eleştirilerde bulunan Ali Koç'a cevap vermek için kürsüye gelen TFF Başkanı Hüsnü Güreli, "Ali Koç başkanımın söylediği 80 milyon dolarlık hikaye. Çok yanlış çok gereksiz bir biçimde dillere pelesenk oldu." dedi.

Eleştirilere yönelik o gün yaşananları salondakilerle paylaşan Güreli, "Süper Lig kulüplerimizin problemiydi. 2013 yılında sayın başkanın çok fazla sıkıştırarak, rica ederek, o günün parasıyla 'kulüpler çok zordayız' diyerek 100 milyon dolarlık 2 yıl sözleşme uzatıldı. Bu konuyla ilgili elimizde 110 milyon dolarlık teminat mektupları var. Bu şekilde bir eleştiriyi çok şık bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

O günkü ihale gündemini salondakilere hatırlatan Güreli, şöyle devam etti:

"9 kişilik ihale komisyonu kurduk. Yayın haklarına talip olan tek bir bir kuruluş vardı, Digitürk. Digitürk dışında bu yayın ihalesini alacak hiç bir kuruluş yoktu. Eğer biz teminat mektupları çekip, onlar bize dava açsalardı davalı olduğumuz federasyona borçlu olan kulübün ihaleye girme imkanı yoktur. Bu bir hukuki gerçektir. Digitürk'ü ihalede tutabilmek için tahkime gittik. Bir duruşma yapıldı. Elimde hepsi var. Avukat, Türkiye Futbol Federasyonunun B ve C paketlerinde haklı olduğu konuşmalar yaptı. O karar bizim aleyhimize 3-0 sonuçlandı. Hak yerini bulacaktır. Federasyonu zarara uğrattılar gibi laflar. Hiç ilgisi yok. 534 milyon lira, Yıldırım Demirören Federasyonu kulüplere para aktardı. Bu para aktarılmasa bizim kasamızdaydı. Belki de repo yapıyorduk. Bu paranın 232 milyon lirası muhasebe kayıtlarıyla tutulur. Kulüplere avans olarak verildi. Mahkeme karar verecek. Yeni yönetim kurulu karar verecek, bunu kulüplerden keser veya kesmez. Burada federasyonun uğratıldığı bir zarar yoktur. Bu konuda yapılan eleştiriler son derece yanlıştır, son derece mesnetsizdir. Bilgi edinmeden yapılmış bir şey."

Başkan Güreli, konuşmasın son bölümünde de 2 ve 3. lig maçlarının yayınlarını satmaya çalıştıklarını, hatta bedava verdiklerini ancak kimsenin ilgilenmediğini ifade etti.



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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:01
  1. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
  2. TFF Başkanı Hüsnü Güreli

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