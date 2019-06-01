TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu - Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir'in yönetim kurulu aday listesi belli oldu



ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek başkan adayı olarak giren Nihat Özdemir'in yönetim kurulu aday listesi belli oldu. Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, Nihat Özdemir'in yönetim kurulu aday listesi, kongrenin divan başkanı Mehmet Baykan tarafından delegelere okundu. Nihat Özdemir'in yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu: Asıl üyeler: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop Yedek üyeler: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol Genel kurulda 10 dakikalık aranın ardından başkanlık seçimine geçildi.

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