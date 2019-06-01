0553 313 94 23

TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu

- Seçime tek aday olarak giren Nihat Özdemir'in yönetim kurulu aday listesi belli oldu

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:59
TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu


ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na tek başkan adayı olarak giren Nihat Özdemir'in yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda, Nihat Özdemir'in yönetim kurulu aday listesi, kongrenin divan başkanı Mehmet Baykan tarafından delegelere okundu.

Nihat Özdemir'in yönetim kurulu aday listesi şu isimlerden oluştu:

Asıl üyeler: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop

Yedek üyeler: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol

Genel kurulda 10 dakikalık aranın ardından başkanlık seçimine geçildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:59
  1. Nihat Özdemir
  2. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Silahla ateş ederek hasmını böyle kovaladı
    1. Silahla ateş ederek hasmını böyle..
    2. Bakan Kasapoğlu TFF Başkanlığı’na..
    3. Seçim sonrası İngiliz siyaseti çorbaya..
    4. Maltepe’de çatı yangını havadan..
    5. Başkan Seçer, iftarda Tarsuslularla..
    6. Vali Akbıyık, yaralı askeri ziyaret..
    7. Elazığ’daşehit ailelerine ziyaret
    8. Kuşadası’nda 7 yıl aradan sonra kiraz..
    9. Sinoplu çiftçiler mağdur durumda
    10. İzmir'deki elektronik kelepçeli sanık..
    11. Büyükşehir şehitleri unutmadı
    12. Eylem arayışındaki DAEŞ'lilere baskın!
    13. Kuşadası Belediyesi mali disiplin..
    14. Kâbe'deki görüntü İngiliz'i büyüledi
    15. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram..
    16. Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret..
    17. Halit Ergenç'e trafikte saldırı!
    18. Çocuklar sınava girdi veliler dua okudu
    19. Operasyonda 1 ton 300 kilo kaçak..
    20. Fenerbahçe Kulübü, Nihat Özdemir'i..
    21. Konya’da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
    22. Bosna’daki göçmen kampında yangın
    23. Hastane yönetiminden okuma..
    24. Bosna Hersek’te göçmen kampında büyük..
    25. Resmen duyurdular! İşte Fenerbahçe'nin..
    26. Ordu’da dilenci operasyonu
    27. Mangonun faydaları saymakla bitmiyor
    28. ABD'de belediye çalışanı dehşet saçtı!..
    29. Jandarma, Bodrum’da helikopterle..
    30. Uluslararası öğrenciler Kadir..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti