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TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu

- TFF Başkanı Hüsnü Güreli:"Son 4 yıl içinde TFF kendi öz kaynağından Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüplerimize 534 milyon lira aktardı"- "Her ülkede VAR sistemine geçildikten sonra yaşanan sıkıntılar tabi biz de yaşandı. Bu zorlukların da aşılacağına inanıyoruz"

01 Haziran 2019 Cumartesi 12:54
TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu


ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, federasyonun son 4 yılda kulüplere 534 milyon lira aktardığını söyledi.

Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda konuşan başkan Güreli, eski başkan Yıldırım Demirören'in görevi bırakmasının ardından 1 Mart'tan bu yana TFF Başkanlığı'nı yürüttüğünü ifade etti.

TFF'nin bir önceki seçimli genel kuruldan bu yana daima kulüplerin yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini anlatan Güreli, "Son 4 yıl içinde TFF kendi öz kaynağından Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig kulüplerimize 534 milyon lira aktardı." dedi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) konusunda da görüşlerini dile getiren Güreli, şunları aktardı:

"Bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ önderliğinde ve teklifiyle federasyonumuzun başlattığı VAR projesi bildiğiniz gibi hayata geçti. Avrupa'da örnek gösterilen merkezimiz teknolojik donanımıyla en üst seviyeye ulaştı. UEFA'ya eğitimler verildi, verilmeye devam ediliyor. 2020 yılında bu merkezde Avrupa Şampiyonası için Avrupa hakemleri İstanbul'da konaklayacak, eğitimlerini burada aldıktan sonra maçlarını yönetmek için bölgelerine gidecekler. Her ülkede VAR sistemine geçildikten sonra yaşanan sıkıntılar tabi biz de yaşandı. Bu zorlukların da aşılacağına inanıyoruz."


- "2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz"


MHK'nin elini güçlendirmek için hakemlerin adedini artıracak yeni talimatı yayınladıklarını hatırlatan Hüsnü Güreli, "Bu sayede genç hakemler de bu sisteme dahil olacak. Buradaki rekabet muhakkak ki sisteme olumlu yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, A Milli Takım için Türkiye'nin en önemli hocalarından Şenol Güneş ile anlaşma yaptıklarını hatırlatarak, "Kendisini milli takıma kazandırdık. İki resmi maçta 6 puan aldık. 8 Haziran'daki Fransa ve 11 Haziran'daki İzlanda maçlarında da başarılarının devamını diliyoruz. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.


- Kulüplerin finansal problemleri


Başkan Güreli, Türk kulüplerinin finansal problemlerine çözüm olmak adına finansal fair play ve lisans talimatını hazırladıklarını ifade etti.

Güreli, şöyle devam etti:

"Son bir yıl içinde kulüplerimizin UEFA nezdindeki finansal problemlerini Türkiye'de TFF nezdinde çözmek için yeni finansal fair play ve lisans talimatına çok büyük önem verdik ve bunu hazırladık. Bu konuda Kulüpler Birliği Vakfına teşekkür ediyorum. Başkanımız Yıldırım Demirören ile UEFA'ya giderek ciddi bir sunumda bulunduk. Bu sunum kabul gördü. Kulüplerimizle yapılandırma çalışması bittikten sonra bu hazır lisans talimatını haziran ayı içinde bir an evvel yürürlüğü koymak zorundayız. UEFA tarafından da bu taslak kabul gördü. TFF Statüsü'nde Bankalar Birliğinin bizden istediği değişiklikleri yaptık."

TFF Başkanı Hüsnü Güreli, konuşmasının sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürlüğü, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Kupası'na ismini veren Ziraat Bankası ve TFF'nin sponsorlarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 12:54
  1. Ankara
  2. TFF Başkanı Hüsnü Güreli
  3. TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu

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