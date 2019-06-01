TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu - Ayhan Sağaltıcı'nın başkan adaylığı için yeterli imza toplayamadığı tespit edildi- Nihat Özdemir, seçime tek aday olarak girecek



ANKARA (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek. Ankara'daki JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan başkanlığını yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ayhan Sağaltıcı'nın yeterli imzayı toplayamadığının tespit edildiğini belirtti. Baykan, "60'ın üzerinde imza toplamış sadece Nihat Özdemir Bey var. Dolayısıyla TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun tek başkan adayı Nihat Özdemir'dir." ifadelerini kullandı.



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