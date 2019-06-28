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TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatname’sini değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı’nı yayımladı.

28 Haziran 2019 Cuma 11:58
TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatname’sini değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı’nı yayımladı. Buna göre kulüpler, kendileri için belirlenen harcama limitlerini aştıkları takdirde çeşitli cezalarla karşı karşıya kalacak.


Futbol dünyasında değişen ekonomik dengeler artık birçok kulübün belini büker hale geldi. Öyle ki Süper Lig’in köklü kulüpleri Finansal Fair Play (FFP) anlaşmaları gereği transfer yapmak da dahi zorlanıyor. TFF de bu bağlamda eski Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı’nı yürürlükten kaldırarak yeni bir talimatname yayımladı. Söz konusu talimatnameye göre Spor Toto Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek. Takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019’da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak.


Ayrıca kulüplere, TFF’ye sunacakları finansal tablolardaki gelir, gider ve maliyet esaslarına göre ’Takım Harcama Limiti’ belirlenecek. Bu limiti aşanlara transfer yasağından, puan silme cezasına kadar birçok yaptırım uygulanacak.



Takım Harcama Limiti’ni aşan kulüplere, Kulüp Lisans Kurulu tarafından şu cezalar verilecek:


Yüzde 5’e kadar aşılması durumunda ’İhtar Cezası’


Yüzde 6 - Yüzde 10 arası aşılması durumunda ’Kadro Sınırlaması Cezası’


Yüzde 11 - Yüzde 15 arası aşılması durumunda ’Transfer Yasağı Cezası’


Yüzde 16 - Yüzde 20 arası aşılması durumunda ’1 Puan Silme Cezası’ ve buna ek olarak ’Transfer Yasağı’, ’Kadro Sınırlaması’ ve ’Para Cezası’ yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.


Yüzde 21 - Yüzde 25 aşılması durumunda ’2 Puan Silme Cezası’ ve buna ek olarak ’Transfer Yasağı’, ’Kadro Sınırlaması’ ile ’Para Cezası’ yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.


Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda ’3 Puan Silme Cezası’ ve buna ek olarak ’Transfer Yasağı’, ’Kadro Sınırlaması’ ve ’Para Cezası’ yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanır.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:58
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