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Spor

TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 20:59:41 -
TFF, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün toplanan yönetim kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapma kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile eklenen geçici madde 7 ile uzatılan finansal rapor gönderim tarihlerinin revize edilerek, talimatın EK XII / B. finansal raporların gönderim takvimlerinin 31 Mayıs yerine 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran yerine 31 Temmuz 2020 olarak uygulanmasına karar verilmiştir."


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