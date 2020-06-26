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Spor

TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:57:43 -
TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu, yeni tip koronavirüs salgını ve salgının kulüp mali tablolarına olan olumsuz etkisi nedeniyle UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatında yapılan değişiklikler uyarınca, 2020-2021 sezonunda geçerli olmak üzere Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici madde 10, 11 ve 12'nin eklenmesine karar verdi.

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