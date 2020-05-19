TFF, kritik toplantıyı Çarşamba günü yapacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı ile Çarşamba günü 14:00'te bir araya geleceğini açıkladı.
Konuyla ilgili şu açıklamalara yer verildi:
“Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00'te toplantı yapacak.Riva'da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak.”