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TFF kararı sonrası Beşiktaş, acil toplandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) derbi kararının ardından Beşiktaş'ta yönetim kurulu olağanüstü toplandı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:39
TFF kararı sonrası Beşiktaş, acil toplandı

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Başkan Fikret Orman liderliğinde TFF'nin Fenerbahçe derbisi kararını görüşmek üzere toplandı.

Beşiktaş'ta yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fenerbahçe derbisi ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TFF'nin resmi açıklamasını bekleyen yönetimin, çıkacak karara göre yarın yapılacak Divan Kurulu İstişare Toplantısı'nda alınabilecek seçenekleri masaya yatırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlı kulübün seçenekleri arasında müsabakaya çıkmama kararının da bulunduğu belirtildi.

TFF KARARINI VERDİ

TFF, Şenol Güneş'in başına gelen cisimle yaralandığı derbi ile ilgili yarıda kaldığı 57. dakikadan itibaren seyircisiz olarak oynanması kararını aldı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 15:39
  1. Türkiye Futbol Federasyonu
  2. Fikret Orman
  3. Fener Bahçe
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  6. Beşiktaş
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  9. F.B.
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  11. Fb

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