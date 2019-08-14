TFF ile UEFA Çocuk Vakfı, Suriyeli çocuklara yardım için iş birliği protokolü imzaladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA Çocuk Vakfı, yerel ile yurtlarından edilmiş çocuklar arasında sosyal uyum sağlanmasını hedefleyen "Birlikte Yaşam" isimli proje kapsamında iş birliği başlattı.

İstanbul’da düzenlenen UEFA Süper Kupa etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen iş birliği protokolü, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile TFF Başkanı Nihat Özdemir tarafından imzalandı. İmza töreninde UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile UEFA Vakfı Başkan Yardımcısı Kairat Boranbayev da yer aldı.

Özdemir: "TFF bu projenin başarısı için elinden geleni yapacak"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, UEFA ile iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "TFF olarak, UEFA Çocuk Vakfı ile birlikte bu projede yer almaktan ve çocuklarla gençlere sayısız zorluğa cevap vermeleri konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Futbol harika bir birleştiricidir, çocukların birlikte yaşamayı öğrenmelerini ve yaşamlarını iyileştirmelerini sağlar. Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Çocuk Vakfı ile iş birliğini sabırsızlıkla bekliyor ve bu projenin başarısı için elinden geleni yapacaktır" dedi.

Ceferin: "TFF ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de, "Bir çocuk futbol oynadığında oyunda kaybolur. Futbol onların çocuk olmalarını ve büyük hayal kurmalarını sağlar. Futbolu kültürleri birleştirmek, karşılıklı anlayış ve saygı oluşturmada bir araç olarak kullanmak için Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor ile sosyal uyum kolaylaştırılacak

"Birlikte Yaşam" projesi, mültecilerin, göçmenlerin ve ev sahibi toplulukların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Proje, Türk ve Suriyeli çocukları, okullar, topluluk merkezleri ve kulüpler gibi güvenli alanlarda birlikte oynarken, etkileşime girmeye teşvik ederek, sosyal uyumu kolaylaştıracak. Spor, özellikle de futbol yoluyla çocuklar birlikte yaşama kültürlerini geliştirecek. Türkiye’de yaşayan farklı kökenlerden çocuk ve gençlerin uyum içinde bir arada bulunmalarına katkı sunulacak.

Şanlıurfa’da Eylül ayında hayata geçirilmesi planlanan projede yapılacak çalışmalar ise şu şekilde belirlendi:

- Bölgedeki ilk ve orta dereceli okullarda, 6-12 yaş arası kız ve erkek çocuklar için toplum merkezlerinde futbol etkinlikleri düzenlenmesi

- Beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler için eğitim verilmesi

- "Futbol ve eğitim" hakkında oturumlar düzenlenmesi

- Tesis altyapısı ve desteği (Gerekirse altyapının iyileştirilmesi)