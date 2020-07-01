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Spor

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:37:16 -
TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yetkililerinin bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, yeni sezon planlamasıyla ilgili görüşmelerin yapıldığı bildirildi.

Toplantıda kulüplerin, yabancı futbolcu sayısı konusundaki görüşlerini de federasyon yetkililerine aktardığı kaydedildi.

Yayıncı kuruluş yetkililerinin de toplantının bir bölümünde yer aldığı belirtildi.


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