  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Ilısu Barajı açılışı gerçekleştiriliyor... - CANLI

Batman’da sosyal mesafenin korunması için müthiş üretim

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?
için kalan
Spor

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, yarın bir araya gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yarın saat 14.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:08:58 -
TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı, yarın bir araya gelecek

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yarın saat 14.00’te video konferans aracılığıyla toplantı yapacak.


TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, 20 Mayıs Çarşamba günü video konferans aracılığıyla saat 14.00’te toplantı yapacak. Riva’da gerçekleşecek toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp başkanları katılacak" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı