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Spor TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı
Spor

TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu: - "Devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hak edişleri yarın itibarıyla hesaplarına yatırılacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 17:30:11 -
TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalandı.

TFF'den yapılan açıklamada, taraflar arasında sözleşmenin imzalandığı belirtilerek, "17 Kasım'daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hak edişleri yarın itibarıyla hesaplarına yatırılacaktır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşme sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanı'mız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Digiturk ve beIN Media Group CEO'su Sayın Yousef Al-Obaidly, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Mehmet Sepil, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Kovid-19 salgınının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz. Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."


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