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Spor

TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, liglerin tescil formatını görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:29:34 -
TFF ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, liglerin tescil formatını görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sonlandırılan TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescil formatıyla ilgili görüşme yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki toplantıya TFF adına başkan Nihat Özdemir, birinci başkan vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can'ın yanı sıra 2. ve 3. Lig kulüpleri başkan ve temsilcileri de toplantıda yer aldı.

Görüşmede, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescil formatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

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