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Spor TFF iki ismin cezalarını onadı
Spor

TFF iki ismin cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin ile sarı-lacivertli futbolcu Mauricio Lemos'a verilen cezaları onadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 20:22:00 -
TFF iki ismin cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin ile sarı-lacivertli futbolcu Mauricio Lemos'a verilen cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından, Galatasaray ile oynanan derbi maçta hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Selçuk Şahin'e verilen 3 ay hak mahrumiyeti ile 24 bin lira para cezasının oy çokluğu ile onandığı bildirildi.

Sarı-lacivertli futbolcu Mauricio Lemos'a rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle verilen 2 maç men cezasına yapılan itirazın da oy birliğiyle reddedildiği aktarıldı.

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